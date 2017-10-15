課審大會續審國文課綱 教團籲選文開放

淡水商工退休教師王春桂（右）認為，學生時間精力有限，課綱審議學習應該就整體系統來看，國語文的文言學習則可彈性，把經典選文放到網路即可。（記者吳柏軒攝）

2017-10-15 10:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕12年國教課審大會今天持續審查高中國語文課綱，上次會議已決定未來高中生的國文文言比例為35％到45％，接下來將討論官方推薦的文言選文篇章，對此，教團呼籲選文開放，讓市場機制決定台灣需要什麼選文。

中華語文教育促進協會理事長段心儀表示，課綱精神就是開放，如今由課審大會委員來討論推薦選文，不如就直接開放，讓出版社自行編撰，以市場機制、家長學生的角度來決定，什麼樣的經典文言選文可以被留下，且未來考試也早跟選文脫鉤，根本不用擔心。

另，段心儀也質疑，課審大會中有教師藍偉瑩被借調至國教署，身分恐涉及政府代表影響大會委員組成比例，也批政治力介入，才導致文言比例被下修。

國教署副署長戴淑芬解釋，藍偉瑩仍是教師，只是經國教署借調至台灣師範大學，協助高中優質化與前導學校執行相關任務，沒有行政職，不影響課綱委員身分；選文則將由課審大會今日討論。

淡水商工退休教師王春桂表示，現在台灣學生要學的東西比以前多太多，有第二外語、有電腦資訊等，且時間精力有限，課綱規劃的學習應該從整體架構來看，要系統性規劃，舉例國語文的文言文比例就應考慮彈性，並把重要的經典課文直接翻譯放到網路上，讓有興趣的人參考，而國文教師的教法更需改變精進。