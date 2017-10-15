大雨挹注快滿庫 石門水庫調節性放水

連日大雨挹注石門水庫快滿庫，今天以排洪隧道持續實施調節性放水。（記者李容萍攝）

2017-10-15 09:59

〔記者李容萍／桃園報導〕在卡努颱風與東北季風共伴效應影響下，石門水庫從11日凌晨0時至今日上午7時，累積雨量278毫米，估計進水量8200萬噸。迄今日上午9時，石門水庫水位持續回升已達243.16公尺、蓄水率92.29%，不僅旱象紓解，水情燈號轉為水情正常的藍燈。

水利署為調節水庫水位、增加蓄洪空間，從昨晚10時起以排洪隧道每秒200立方公尺及發電隧道每秒70立方公尺實施調節性放水。

水利署副署長王藝峰強調，時序從11月將逐漸進入枯水期，水源調度仍有壓力，將持續監控水情，並呼籲民眾節約用水。

今年入夏以來颱風甚少，石門水庫水位在9月底降至234.72公尺，蓄水量剩1億2400萬噸，蓄水率61.82%，經濟部於10月1日起將石門水庫供水區燈號由「水情正常」藍燈轉為「水情稍緊」綠燈。由於卡努颱風及東北季風共伴下帶來豐沛雨量，預計可為水庫帶8200萬噸的水量，迄今日上午9時水庫水位已回升到243.16公尺、蓄水量達到1億8581萬噸、蓄水率92.29%以上。

經水利署審慎評估，石門水庫水情燈號由「水情稍緊」綠燈，轉為「水情正常」藍燈，旱象可望解除，桃園地區二期稻作將可順利完成收割。不過，石門供水區用水量大，後續仍將持續由北水處以最大支援水量供應板新地區用水，農業用水也會持續加強灌溉管理措施，以節省水源。