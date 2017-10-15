中颱卡努遠離雨勢漸緩 菲東又一熱帶低壓生成

今年第20號颱風卡努已經增強為中度颱風，雖然撲向海南島，不過外圍環流替花東地區帶來驚人雨量，目前菲東又有一熱低發展。（中央氣象局）

2017-10-15 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕今年第20號颱風卡努雖然距離台灣有一段距離，但外圍環流配合東北風所帶來的「共伴效應」這幾天替北東地區帶來驚人的雨量，隨著卡努颱風往西撲向海南島，中午過後雨勢將趨緩，不過目前菲律賓東方又有一熱帶低壓生成，恐又有新颱風出現。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，已經增強為中度颱風的卡努，其外圍環流東南風水氣相當旺盛，配合太平洋高壓邊緣往西推擠的影響，昨晚至今晨的花東一帶迎風面累積雨量十分驚人，水氣甚至越過中央山脈替西半部帶來降雨；吳聖宇指出，等到今晚颱風更往西走，太平洋高壓趁勢向西推展，把潮濕的東南風水氣往中國沿海方向推擠出去，降雨才會明顯的趨勢緩和下來。

明（16日）台灣位於太平洋高壓邊緣，水氣明顯減少，不過花東地區、恆春半島以及高屏一帶仍有局部短暫陣雨，中北部山區午後有局部熱對流降雨狀況，整體天氣會恢復到比較像夏天的情況；週二（17日）開始新一波東北風南下，北部、東北部、東部民眾會感受到秋意。

吳聖宇提醒，在南海、菲律賓東方都還會陸續有新的熱帶系統發展，很快就會有新的颱風出現，未來的變動性頗大，需要密切注意其發展變化的情況；目前菲律賓東方又有一熱帶低壓生成，若成颱將是今年第21號颱風「蘭恩」（Lan，美國提供，風暴之意）。