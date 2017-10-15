台積電生產力果然驚人！ 台中廠去年生產430嬰兒。示意圖。（資料照，記者李容萍攝）

2017-10-15 09:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕台積電總經理暨共同執行長魏哲家日前出席一項論壇活動時，除感謝台中市政府支持，讓台積電順利設置新廠，也肯定市長林佳龍讓台中成為更便民、更宜居的都市，因此台積電員工踴躍在台中生孩子，去年台中廠員工共生產430名嬰兒。

台中躍升全台第二大城，為探討台中崛起對台灣發展的影響力與重要性，台中市政府與台灣智庫在中興大學合作舉辦「台中崛起與國家均衡發展」研討會，交流國土均衡發展策略，以及台中成為宜居城市的主因。

台積電總經理暨共同執行長魏哲家擔任與談人時表示，5+2產業其實都從最基本的半導體工業來支撐，台積電除了技術層面創新之外，商業模式的創新更讓他們引以為傲。

他並舉林佳龍市長當例子，認為他也在創新，每天思考如何經營台中市，讓台中往前發展，變成更便民、更好的都市。他並感謝林市長與市府團隊的幫忙，讓台積電順利在台中擴廠，大量生產10奈米製程技術。

魏哲家也說，目前台積電台中廠約有6600個員工，創造出社會將近五萬個就業機會，一個台積電員工平均年產值是2200萬台幣，對GDP貢獻與附加價值很高。

此外，台積電還有一項優秀的生產力，去年在台中生產430位嬰兒，台中廠員工占不到全市人口的0.55%，但員工帶來的出生率卻占1.66%，顯示出當員工認為生活有未來，就敢生孩子，當員工覺得台中市是一個很漂亮、很適合居住的都市，他就敢生孩子，「只要讓台積電進來，人口會持續上升」。

台積電中科擴廠，將生產10奈米製程。（記者黃鐘山攝）