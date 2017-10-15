老外45年前來台學中文 傾家蕩產創立漢字詞源網站

美國67歲男子西爾斯（Richard Sears），45年前曾來台學中文，之後傾家蕩產創立漢字詞源網站。（圖擷自漢字詞源網站）

2017-10-15 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國67歲男子西爾斯（Richard Sears），1950年出生於奧勒岡州，他渴望學習中文，於1972年買了1張單程機票來到台灣。而西爾斯對中文的熱愛，最後甚至用盡積蓄，創立了漢字詞源網站。

據《南華早報》報導，西爾斯來台後以教英語維生，之後再回到美國，於1978年從波特蘭州立大學物理學系畢業，1985年獲得田納西大學電腦科學碩士學位。然而無論是擔任奧勒岡國家實驗室物理研究人員，乃至矽谷的電腦程序員，西爾斯都沒有忘卻對古代漢字的熱情。

1990年至1994年，西爾斯罹患嚴重心臟病。一次手術結束後，醫生告訴西爾斯，不確定他還能活多久。從此西爾斯決定，他要把中國古典詞源學書籍電腦化，並從中掃描古代漢字，終於在2002年建構出漢字詞源網站。

當用戶在網站上輸入一個漢字，就能看到該字詞在幾千年歷史中的變化。網站內收錄了8萬多個漢字，其中只有3500多個是常用的字詞。西爾斯為了創立和維持網站，傾家蕩產花了30萬美元（約新台幣900萬元），他和兩名台灣女子的兩段婚姻也因此結束，因為她們不理解為何西爾斯瘋狂地為漢字付出一切。

現在西爾斯獨自生活，過著簡單而節儉的生活，每天花費不到15美元（約新台幣450元），並且主要依靠公共捐款來維持他的網站。西爾斯仍計劃上傳更多的古代漢字，以及他對1萬9000個漢字演變的分析。