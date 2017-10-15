10/15 各報重點新聞一覽

2017-10-15 06:25

自由時報

賴揆解缺地// 工業區閒置地 強制拍賣

行政院長賴清德上任後宣示拚經濟，昨天加班召集跨部會會議，討論企業界關切「五缺」的缺地與缺水問題。面對部分廠商囤積土地，全國工業區有七四七公頃閒置土地，賴揆裁示「強制拍賣」，但強制拍賣是最後手段，他責由政務委員召集法務部及經濟部等研商，原則採取「先罰後賣」，若地主仍不釋出土地，政府得強制拍賣。

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暴雨狂炸宜、東

卡努颱風未登台，卻為北台和東部帶來驚人雨量！受卡努颱風及東北風共伴效應影響，雨彈前天晚間到昨天狂炸台東和宜蘭，中央氣象局表示，卡努持續向海南島方向前去，共伴效應雖減弱並北移，但受颱風外圍環流影響，今天迎風面的台東縣與屏東山區仍可能發生局部超大豪雨，大台北、高雄山區及恆春半島可能有局部豪雨發生，桃竹、台中、南投山區及屏東地區可能有局部大雨發生。

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攏是我的囝仔// 荷蘭神父 守護身障兒半世紀

「我的任務結束了，不想帶給台灣人困擾，決定回鄉，離開非常不捨，還有很多話要說，但已說不出來！」八十二歲荷蘭籍神父羅文思來台五十五年，在宜蘭縣照顧過逾百名的小兒麻痺兒童，如今功成身退，他的臨別感言，讓受過照料的「兒女們」感動淚崩。

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蘋果日報

暴雨轟台 1死2傷

受東北風和輕颱卡努共伴效應影響，超大豪雨連續2天狂襲北部和東台灣，昨雨區南移使台東受災慘重，知本富野飯店遭土石流灌入，東部多處道路中斷造成2千人受困，台東縣府宣布延平鄉紅葉村等地今停班課；全台各地災情不斷，截至昨晚至少1死2傷。氣象局提醒，今東部及南部山區恐有豪雨，其餘各地雨勢漸緩，但月底前菲律賓附近海面仍有颱風或熱帶低壓生成可能，民眾要多留意最新預報。

暴雨毀路 宜蘭5村淪孤島

受卡努颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭連日豪雨，昨天雨量更是驚人，光是大同山區2天累積就飆破700毫米，台七線牛鬥橋路段路基坍方，鄰近5個村落頓成孤島，2000名居民受困，幸好事前備妥物資，安全無虞；蘇花公路昨上午通車，晚上又因坍方再度封路；宜蘭縣低窪地區也是淹水災情頻傳，居民直呼：「別再下啦，淹怕了！」

聯合報

一個沒登陸的輕度颱風 半個台灣暴雨成災

一個沒登陸的輕度颱風卡努，連日為半個台灣帶來暴雨成災。豪大雨引發的土石流，昨沖進台東知本富野飯店一樓，瞬間形成野溪；新北汐止研究苑社區後方山坡突然滑落，面積廣達二座籃球場，嚇壞居民。蘭陽溪水也暴漲淘空道路，宜蘭縣五個村一度成孤島，二千人受困。

英法德籲美 勿毀伊核協定

美國總統川普十三日宣布決定拒絕認證聯合國安理會五個常任理事國與伊朗在二○一五年達成的限制發展核武協定，且揚言若不修改內容，一勞永逸封阻伊朗製造核武或洲際飛彈，美國隨時都可以退出協定。

中國時報

包道格籲小英 找到政治基礎

面對兩岸關係發展陷入僵局，美國在台協會（AIT）前台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）昨表示，他期盼中共十九大後，大陸願耐心與台灣互動，讓台灣可找到「政治基礎」，恢復兩岸部分半官方的聯繫，就像過去8年的互動一樣。

IMF總裁拉加德 關注十九大新局

影響中國大陸未來5年發展的中共十九大18日即將登場，受到各方關注。國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德近日接受陸媒採訪時表示，「我知道中國即將舉行十九大，考慮到中國的規模和作為經濟強國的角色，我相信全世界都會關注十九大，每個人都會注視。」