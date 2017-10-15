荷蘭指控微軟Windows 10 侵犯用戶隱私

2017-10-15 03:54

〔中央社〕荷蘭當局指稱，美國科技巨擘微軟公司（Microsoft）的Windows 10作業系統違反資料保護法和隱私法，並警告指出，他們可能會對微軟祭出罰款。

荷蘭資料保護局（DPA）13日晚發表聲明說：「微軟處理使用其Windows 10作業系統者的個資，違反荷蘭資料保護法。」

聲明又說，微軟未「明確告知」Windows 10用戶，當採用預設的設定時，它透過網路瀏覽器Edge持續不斷搜集有關app使用、網路瀏覽行為等個資。「微軟也未明確告知使用者有關它處理那一些資料以及其目的」，也未提供有效方式「讓用戶同意處理他們的個資」。

荷蘭資料保護局表示，它已調查多個版本Windows 10，自Windows 10於2015年7月推出以來，荷蘭境內約有400萬部電腦等裝置安裝此作業系統。

調查發現，微軟透過預設設定，系統性搜集有關用戶的app使用，讓微軟得以提供用戶個人化建議及廣告。

荷蘭資料保護局警告指出，微軟已表明它希望終結一切違反情事。倘若未辦到，荷蘭資料保護局將能決定對微軟施加制裁。

微軟發表聲明說，它不認為荷蘭當局的認定「正確反映了Windows 10的資料保護遵循」，但將會繼續與荷蘭DPA合作，找出適當解決方案。