天天吃好料》高雄奇譽恩典 拿手秋刀魚料理

熾燒握壽司是店內的必點美食。（記者蔡清華攝）

2017-10-19 09:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕隱藏在高雄市小巷的一家無菜單日式料理店「奇譽恩典」，老闆夏國寶吧台主廚、招待兼打雜，一人服務，但食材、刀工、廚藝一級棒，入秋最當時的肥美秋刀魚握壽司，熟門熟路的內行老饜絕對不能錯過！

35歲的夏國寶，年紀輕輕學習日式料理超過20年，經營這家無菜單日式料理，一週至少一次半夜到屏東東港等候漁船下貨，第一手搶先挑選上等魚貨。

一間20坪不到的小店，圍繞料理吧台只有9個座位，客人點餐前總像老友一般先聊近況開始，光是看老闆台前處理鮮魚的功夫，不用開味前菜就已十指大動。

10月入秋之後的秋刀魚最肥美，也是夏國寶最拿手的料理食材之一，他每週從日本北海道空運直送現撈秋刀魚，要讓客人吃到最鮮甜的魚肉。

裝箱保存的秋刀魚，在燈光下閃閃發亮，魚眼可以看出現撈秋刀魚炯炯有神，且肉質細嫩有彈性，鮮甜度高，但處理上得特別費功夫。

因秋刀魚的魚鱗少，不能用刮刀處理，得要輕輕刷洗，去鱗後的秋刀魚，還得要清理內臟、剖成對半，去掉中間的魚骨後再拔刺，夏國寶說，因為秋刀魚的魚刺正反面交錯，必須靠手的觸感用鎳子一根根拔掉。

秋刀魚握壽司 沾點醬油入口，魚肉鮮甜有彈性，絕對顛覆一般人對秋刀魚的刻板印象，搭配薑末和蔥花，當醋飯在口中化開的同時，魚肉的鮮甜就會奇妙的釋放開來。

夏國寶料理粉絲中山大學研究生林耕賢說，他的另一個特色就是在熟成魚的這塊，熾燒握壽司是必點美食，這裡的丼飯可能選擇性少，但是主題明顯，鮭魚就是鮭魚滿滿的鮭魚，什麼主題就是什麼，一樣的價位，幾乎不參雜過多配料。

夏國寶說，夫妻共同經營這家自營小店，事事都得親力親為，從買魚挑魚，到醬油醬汁，幾乎都是私製秘笈，店名是用外國一首鼓勵人心的歌，奇異恩典斜音取的，也是女兒的名字，希望未來的經營之路莫忘初衷。

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