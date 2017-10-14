橫山大山背護岸工程 梭德氏赤蛙繁殖地慘遭破壞

梭德氏赤蛙公蛙。（讀者提供）

2017-10-14 22:58

〔記者廖雪茹／橫山報導〕新竹縣橫山鄉大山背的梭德氏赤蛙，每年10月進入的繁殖季，但護蛙人士昨晚上山卻發現，在豐鄉瀑布旁溪流河床竟遭開挖，岩石裸露，溪水混濁，繁殖區嚴重遭受破壞，令人痛心；因現場找不到施工告示牌，懷疑是公部門的護岸工程所為。

對此，橫山鄉公所農業課課長劉家威受訪表示，去年梅姬颱風造成大山背野溪護岸淘空，公所為維護人民的生命財產安全，爭取經費辦理災害復建工程，經規劃設計、上網招標等行政程序，工程在近日發包，地點確實在豐鄉瀑布附近，但適逢假日，確切的施工範圍尚待確認。

劉家威還說，倘若工程真位在梭德氏赤蛙的繁殖區，衡量民眾和青蛙的生命，公所當然會優先保護鄉民的安全。

荒野保護協會新竹分會蛙調小組，2008年在新竹縣橫山鄉大山背，在竹35線鄉道，發現大量正在過馬路的青蛙，以及上百隻屍體，包括即將產卵的母蛙；由於山林開發，溪流被整治水泥化，梭德氏赤蛙的生存面臨艱困考驗，新竹荒野隔年發出護蛙召集令，號召志工在每年10月每天晚上排班，到大山背幫青蛙過馬路，一整個月吸引上百名大小朋友參與。

但護蛙志工說，昨天傍晚一上山，就看到一部大挖土機停在豐鄉瀑布旁的停車場，下到溪流量水溫，赫見溪畔停放另一部小挖土機和一個混凝土攪拌機具，河床已被開挖，岩石裸露，剩下的混凝土傾倒在溪裡，造成溪水混濁，梭德氏赤蛙最重要的繁殖區域受到工程嚴重破壞，10月初繁殖產下的卵塊恐怕很多已被破壞了！

眼看事態嚴重，護蛙志工急欲阻止工程繼續進行，但適逢假日，現場並無施工人員，也找不到告示牌，令人憂心。前新竹縣議員周江杰得知消息，今天一早上山查看，現場並無施工，他痛斥公部門急就章的施工作為，無視生態保護團體長年付出的努力，是人民最壞的榜樣！

梭德氏赤蛙是台灣赤蛙家族的一員，為台灣特有種，屬於秋天繁殖的青蛙，身長約3到5公分，體色為褐色或灰褐色。牠們平時住在山林裡，每年繁殖季，才會集體遷移到溪流中求偶、繁殖。在大山背地區，繁殖季集中在每年10月，屬於「猛暴型發生」，即可能在某一天突然出現非常大量的青蛙集體遷徒，彷彿是青蛙們趕赴一場「集團婚禮」。

新竹縣橫山鄉大山背梭德氏赤蛙，每年10月進入的繁殖季，但護蛙人士卻發現，溪流河床竟遭挖土機開挖，岩石裸露，溪水混濁，令人痛心！（記者廖雪茹翻攝）

梭德氏赤蛙母蛙。（讀者提供）

新竹縣橫山鄉大山背梭德氏赤蛙，每年10月進入的繁殖季，但護蛙人士卻發現，溪流河床竟遭挖土機開挖，岩石裸露，溪水混濁，令人痛心！（記者廖雪茹翻攝）

大山背豐鄉瀑布旁溪畔停放一部小挖土機。（記者廖雪茹翻攝）

大山背豐鄉瀑布旁溪畔擺放一個混凝土攪拌機具。（記者廖雪茹翻攝）