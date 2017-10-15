火車誤點退費排太久 旅客飆罵台鐵員工「無能、沒用」

2017-10-15 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕受颱風及東北季風共伴效應影響，全台不少地方在豪雨影響下出現交通中斷情形，台鐵也因此有不少班次延誤，但有旅客因不耐久候，將氣出在台鐵的基層員工身上飆罵「無能、沒用」，甚至要求員工公開鞠躬道歉，鐵路警察要介入處理時，還揚言要投訴警員。

近日因豪雨成災，台鐵不少班次出現延誤情形，據《蘋果》報導，14日時台北車站擠滿誤點逾45分鐘可全額退費民眾，傳出有兩名旅客因不滿排隊排太久，竟將台鐵員工當出氣筒，痛罵台鐵誤點、退票還要排這麼久，還罵員工「無能、沒用」，員工雖委婉告知因人力不足、窗口有限，且1年內都可到各車站退票，但旅客依舊怒罵「副站長跟站長可以出來賣啊！你們台鐵就是爛」，並試圖煽動群眾「他們台鐵就是這樣啦！誤點都是我們自己的事情！」之後旅客甚至還要求員工到人潮前鞠躬道歉，遭該員工拒絕。之後鐵路警察介入處理，旅客還揚言要投訴警員。

台鐵對此表示，14日因發生許多事故及災情，中午時段約有10多列車誤點達退費標準，雖然當場都有告知蓋戳章後1年內都可以退費，但因很多旅客集中要退費，就算人力再充足也無法在短時間內消化，認為事件不能連結到人力不足的問題上，並指員工應多理解問題出在台鐵，旅客不高興罵人，也應多體諒旅客。

台鐵產業工會則指出，台鐵人力不足的狀況一直都很嚴重，不管是考量員工勞動權益或是旅客服務立場，台鐵局都該將人力補足。也有台鐵員工私下表示，台鐵不解決人力問題，出事了就只會要員工一天到晚道歉，讓員工成為旅客的受氣包，不照顧員工。