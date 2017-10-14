時隔27年！日月潭今晚重啟夜航 煙火、光雕船點亮夜色

日月潭首發夜航，情侶在船上相依偎欣賞潭景夜色，相當浪漫。（記者劉濱銓攝）

2017-10-14 22:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕時隔27年，日月潭今晚重啟夜航，共有12艘電動船參與首發行程，遊艇業者特別在船上布置玩偶氣球，搭配七彩燈光呈現浪漫氛圍，而潭面也安排小型煙火秀，多艘布置燈光的遊艇排成一線繞行日月潭，讓夜航更顯壯觀，也把入夜的潭區景致點綴得繽紛多彩。

今夜航是自1990年日月潭船難後，再度舉辦的夜航行程，此次首航的船艇全都是電動船，並配備船舶自動辨識系統（AIS），增加航行的安全性，而參與的遊客則多是向飯店接洽或是現場購票，平日票價500元、假日700元，配合日月潭花火嘉年華到12月16日，還有18天夜航行程，每週五、六下午6點至9點半開船，每30分鐘1班，全程約50分鐘。

遊艇業者表示，今夜航從潭區水社、伊達邵碼頭以逆時針方向開船，中途不泊靠碼頭，遊客則可欣賞水社、涵碧半島的飯店燈光與潭面倒影，而經過拉魯島、玄光寺碼頭後，來到全台最小、海拔也最高的土亭仔燈塔，之後映入眼簾的就是美麗的伊達邵碼頭夜景，配合首航還規劃有小型煙火秀，隨後再伴隨文武廟、雲品飯店等燈光夜景，最後回到水社碼頭。

日月潭風景區管理處表示，夜航電動船安靜新穎，並有AIS與GPS，航線與船速都能被紀錄掌握，安全性大為提升，加上碼頭與潭面都增加夜間照明與信標號誌，在限制30人乘船人數，以及5節的緩慢船速，可確保夜航安全。

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日月潭首發夜航，遊艇業者以氣球將船艙布置得溫馨浪漫，還贈送茶點給遊客。（記者劉濱銓攝）