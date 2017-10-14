「老少配」拚傳承！老農霸氣當老師 教學童種土鳳梨

田中鎮復興社區阿公當起「老老師」，教東和國小阿孫們種鳯梨。（記者顏宏駿攝）

2017-10-14 22:12

〔記者顏宏駿／田中報導〕彰化縣田中鎮復興社區早年以土鳳梨作為經濟作物，近來農業人口嚴重老化，「如何種鳳梨」瀕臨失傳，社區為傳承技術，找上當地的東和國小，剛好校方打算推動「食農教育」，雙方一拍即合，老農重拾鋤頭，當起「老老師」，學童們走出教室，進入鳳梨田，當起「鳳梨小農」，老少配的「食農教室」成為教育和老人在地安養的典範！

復興社區發展協會理事長吳幸茹說，八卦山脈的土鳳梨聲名遠播，但社區內鳳梨農嚴重老化，年輕人不願接棒，許多鳳梨田荒廢，社區老人家說，「老得老，走得走，再不傳承，以後這裡沒人會種鳳梨！」

一年前，吳幸茹進入學區內的東和國小，當時剛好國內食安問題連環爆，校方有意推「食農教育」，兩造一拍即合，決定由社區老農當起「老」師，教小朋友種鳳梨。

年近7旬的李進男說，他從小就跟在父親旁邊種鳳梨，田裡大大小小的事一手包，但一想到要「當老師」，好幾晚睡不著，「因為不曉得從何教起，再加上自己國語不輪轉，深怕鳳梨達人的名號毀於一旦！」儘管理事長和老師一再安慰他，但李進男就是會緊張。

李進男回憶，第一天上課，小朋友的提問像連珠炮，一個接一個，「鳳梨用種苗種嗎？」、「鳳梨如何選？」、「綠皮一定酸嗎？」這些問題，一點都難不到他，國台語雙聲道，一一為學生解答。

吳幸茹說，從老農教學神采，看到他們拾回昔日的自信，這些老人家因為孩子不願接棒，覺得種鳳梨「百無一用」，如今小朋友興致勃勃，他們樂得傳授功夫，找到自我的價值。

李姓學童說，他到現在才知道，鳳梨是用側芽作苗，插土就會長，從播種到收成得要兩年的時間，但農夫賣到市場，可能一顆才50元，農夫真的很辛苦，也難怪年輕人不想種鳳梨。