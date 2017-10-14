等不到好心人捐肝 「溫柔女兒」捐眼角膜遺愛人間

「竹君的溫柔仍留在世上！」黃竹君捐出眼角膜，遺愛人間，爸媽、弟妹今天都出席成大醫院的器官捐贈感恩追思音樂會。（記者王捷攝）

2017-10-14 21:37

〔記者王捷／台南報導〕32歲的黃竹君罹患肝硬化，等不到器官捐贈過世，她的母親陳妃汝分享女兒的器捐心路歷程，她說，女兒雖然生病，卻沒有怨天尤人，辭世前決定捐出眼角膜。女兒一生都受到別人照顧，今天有機會回饋社會，捐出有用器官，是充滿正面能量的觀念，讓她覺得女兒的溫柔，永遠都留在這個世上！

負責捐贈的成大醫院，14日舉辦追思音樂會，黃竹君的弟妹都來參加，與受贈者、移植團隊共聚一堂。陳妃汝說，大女兒竹君從小罹患先天性膽道閉鎖，頻繁進出醫院，原本透過飲食改變及醫院追蹤，控制病情，但近幾年女兒擔任醫院行政人員後，生活作息不正常，導致肝硬化，等待肝臟捐贈。

陳妃汝一口氣說完大女兒的心願，數度哽咽。她說，竹君念書時，曾到成大醫院向大體老師學習，深受感動，當時就簽下器捐同意書。今年1月，竹君發燒住進成大醫院，病情急轉直下，主治醫師趁竹君臨終前仍意識清楚時，詢問她是否確定要捐贈器官，竹君點頭。而家人雖然感到不捨，但也覺得，竹君的溫柔仍留在世上！

成大醫院副院長沈孟儒說，他曾參與過運送捐贈者的器官，當時為了不辜負捐贈者的大愛，在高速公路上飛馳，把器官送到醫院，過程既辛苦又感人。成大醫院移植外科主任林毅志也說，移植之路很辛苦，但是病人的信任以及醫院長官的支持，讓他願意堅持下去。