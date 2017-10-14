颱風外圍影響 明東、南部防豪大雨 好天氣等下週一

明天受卡努颱風外圍雲系影響，東半部地區、恆春半島及南部山區還是有局部大雨或豪雨出現的機會，西半部的雨勢則會較今日趨緩，但仍會有短暫陣雨發生。（記者黃耀徵攝）

2017-10-14 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日天氣仍受卡努颱風外圍雲系影響，東半部地區、恆春半島及南部山區有機會出現局部大雨或豪雨，西半部雨勢相較今天趨緩，《天氣風險公司》表示，宜蘭、花東的雨勢下半天後可望趨緩，下週一、週二可望恢復多雲到晴的天氣。

據中央氣象局預報，明日天氣受卡努颱風外圍雲系影響，仍舊非常不穩定。東半部地區、恆春半島及南部山區還是有局部大雨或豪雨出現的機會，西半部的雨勢則會較今（14）日趨緩，但仍會有短暫陣雨發生。提醒民眾出門記得攜帶雨具，加上連日降雨，如非必要請盡量避免前往山區活動。根據《天氣風險公司》表示，宜蘭、花東的雨勢下半天後可望趨緩，而台灣下週一、週二會回到太平洋高壓主導的天氣型態，恢復多雲到晴的天氣。

颱風方面，第20號輕度颱風卡努目前位於鵝鑾鼻南南西方約500多公里海面上。卡努未來將持續往海南島一帶的方向移動，強度上也會持續增強，提醒有計畫前往港澳、廣東及海南島的民眾注意天氣的變化及航班相關資訊。

溫度方面，明日溫度較今日稍微回升，西半部地區白天高溫約30到32度，東半部地區高溫約28到30度。明日各地清晨仍感覺涼爽，低溫約23到25度。

空氣品質方面，明日全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

此外，氣象局提醒，今、明兩天受東北風及颱風外圍環流影響，新竹以北、基隆北海岸、東半部、南部及恆春半島空曠地區及外島易有9至11級強陣風，沿海風浪大，且有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業請特別注意安全。

輕度颱風卡努目前位於鵝鑾鼻南南西方約500多公里海面上，未來將持續往海南島一帶的方向移動，強度上也會持續增強。（圖擷自中央氣象局）

明日溫度較今日稍微回升，西半部地區白天高溫約30到32度，東半部地區高溫約28到30度。明日各地清晨仍感覺涼爽，低溫約23到25度。（圖擷自中央氣象局）

明日全台紫外線預報。（圖擷自中央氣象局）