賴揆視察中央災變中心：嚴防土石流災害

中央災害應變中心今晚間6時許召開第三次工作會報，行政院長賴清德到場視察，並指示注意土石流警戒區。（記者黃耀徵攝）

2017-10-14 20:01

〔記者陳薏云／台北報導〕中央災害應變中心今晚間6時許召開第三次工作會報，行政院長賴清德也到場視察，會中提到台7線牛鬥橋路基流失問題，預計明下午5時前修復，但也造成500位居民出鄉困難，賴清德會後特別提醒，要特別留意500人吃住問題。另全台共2萬1484戶停電，經修復後剩19戶停電，將持續搶修，賴清德也肯定台電效率，表示依台電的高效率，應該很快就可以把剩餘的停電問題修復。

賴清德表示，台東及花蓮地區雨量都相當大，一定要特別注意土石流警戒區，一判斷有狀況，就應預防性疏散民眾，另外台七線橋梁坍方的事件，造成500位居民出鄉困難，預計明日會打通，特別留意500人吃住問題，希望工程能如期完成。最後則是針對電力部分，對台電效率表達肯定，相信能盡快穩定供電問題。

據中央災害應變中心統計，全台積淹水災情共31處，其中27處已退水。另全台發布土石流黃色警戒347條，紅色警戒67條，果菜交易價部分，台北果菜批發市場交易價與昨日比較，交易量增加2.8％，價格上漲6.9%。西螺果菜批發市交易量減少3.9％，價格上漲9.1％。

另教育部表示，共有9間學校受損，位於新北市的國立台灣圖書館也受損，總災損金額約19萬元。內政部統計尚無人命傷亡案件，相關人命救援案件11件 ，包括溪水暴漲、土石坍方等。全台共2處災情封閉路段，分別為台7線牛鬥橋、台20線向陽-利稻路段，另有8處預警性封閉路段

另新北市、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等4個縣市進行預防性疏散撤離，疏散撤離人數共計376人，收容57人。

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