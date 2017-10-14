還是有點渴！ 台南一日降雨仍「出大於入」

台南一日雨，為水庫帶來些許進帳，但幫助有限，水庫仍維持水情仍維持綠燈。（記者黃文瑜攝）

2017-10-14 19:57

〔記者黃文瑜／台南報導〕終於下雨了！台南一整天降雨，曾文水庫集水區累積降雨近40毫米，南化水庫上游有20幾毫米，目前水庫仍持繼進帳中，對於水庫蓄水量略有幫助，但今日仍是「出大於入」，南區水資局表示，因水庫進帳有限，目前台南市水情燈號仍維持水情稍緊的綠燈，水庫還是「有點渴」！

南區水資源局副局長簡振源表示，曾文水庫集水區統計到昨天傍晚的累積雨量約四十毫米內，預估進水量可達170萬噸。進水量雖不多，預計集水區內入流量將再增加，但對於緩解水情僅略有幫助，因現為二期作供灌期，平地降雨能減少水庫支出，今日傍晚5點，水利會已協調減少供灌，因此昨日水庫支出仍「出大於入」，明後天減少農田用水，才有機會轉成「入大於出」。

南水局表示，南化水庫集水區整天細雨濛濛，單日累積降雨只有20多毫米，預估進水不到20萬噸，少於一日出水量的一半。但南化水庫目前每日出水維持在52萬噸，15日還會調降到每日50萬噸，後續依水情調控，希望年底前，仍維持穩定供水。

曾文水庫目前水位標高216.45米，有效蓄水率僅62.48%，有效蓄水量2億8千9百多萬立方米，較往年同期平均少了近9千萬立方公尺；南化水庫目前水位標高177.58米，有效蓄水量8千2百6十多萬立方米，蓄水率87%。