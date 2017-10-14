GHF教育創新學人獎》中山工商楊鎮澤 唯一獲獎高職教師

2017-10-14 20:47

〔記者黃旭磊／高雄報導〕溫世仁文教基金會籌辦GHF教育創新學人獎，唯一高職教師獎頒給中山工商。

溫世仁文教基金會及看見台灣基金會籌辦第一屆GHF教育創新學人獎，今年共有136人入選，17人進入決選，最終9人獲獎。中山工商電子科老師楊鎮澤是唯一獲獎的高職教師，他在中山執教12年，獲獎後表示，「將陪伴學生一起實踐夢想。」