GHF教育創新學人獎》中山工商楊鎮澤 唯一獲獎高職教師

〔記者黃旭磊／高雄報導〕溫世仁文教基金會籌辦GHF教育創新學人獎，唯一高職教師獎頒給中山工商。
溫世仁文教基金會及看見台灣基金會籌辦第一屆GHF教育創新學人獎，今年共有136人入選，17人進入決選，最終9人獲獎。中山工商電子科老師楊鎮澤是唯一獲獎的高職教師，他在中山執教12年，獲獎後表示，「將陪伴學生一起實踐夢想。」
楊鎮澤喜歡化理論為實作，善用新科技及教具激發學生潛能，帶領學生參與國內外創意競賽，第一名作品就有31件。 楊鎮澤說，未來繼續秉持同理心，從學生角度出發設計有趣課程，啟發學生實作與創新潛能。 中山工商校長林昭億說，除了溫世仁教育獎，楊鎮澤曾獲中華民國私立教育事業協會模範教師獎、國際青少年發明展特殊貢獻獎、國家創新科技獎、國家發明創作獎、國家科學委員會創新教具研發第一名、教育部杏壇芬芳獎、Intel創新教學設計特優及教育部師鐸獎等，成就非凡。
楊鎮澤喜歡化理論為實作，善用新科技及教具激發學生潛能，帶領學生參與國內外創意競賽，第一名作品就有31件。
楊鎮澤說，未來繼續秉持同理心，從學生角度出發設計有趣課程，啟發學生實作與創新潛能。
中山工商校長林昭億說，除了溫世仁教育獎，楊鎮澤曾獲中華民國私立教育事業協會模範教師獎、國際青少年發明展特殊貢獻獎、國家創新科技獎、國家發明創作獎、國家科學委員會創新教具研發第一名、教育部杏壇芬芳獎、Intel創新教學設計特優及教育部師鐸獎等，成就非凡。