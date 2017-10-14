「垂直風洞」現身忠明高中 學生飆創意自製飛行器

2017-10-14 21:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市「優遊台中學」本學期由18所學校開出各校特色24門課程，涵蓋公、私立學校，並打破高中職藩籬，今天同時有4校同時舉行，場次最多，其中，忠明高中上的是「垂直風洞課」，有14校學生參加，一起腦力激盪打造飛行器，玩樂中學知識！

忠明高中與國立自然科學博物館開辦「垂直風洞」課程，利用直徑35公分的壓克力空心圓柱及電扇，打造「風洞製造機」，學生則運用生活中隨手可見的各式材料，進行「仿生機械製作」，動腦自製可在風洞內平衡漂浮的飛行器，學習流體力學，玩樂中動手體驗學習知識，非常high。

學生製作的飛行器有蓮花、飛碟、熱氣球或降落傘等各式造型，還有難以形容的創作，反覆嘗試、修正中摸索，出現成功飄浮的歡呼聲。興大附農學生顏幸安說，作品第一次飛起來，讓人超激動！文華高中的劉光祐發揮聯想力說，「未來可以應用在空投補給裝備或糧食」。忠明高中楊芳瑀則說，DIY是激發創意的好方法。

忠明高中物理科老師蕭文翔老師說，製作飛行器不難，不過，要能在垂直風洞穩定飄浮，就考驗同學們的設計。教務主任陳建銘說，新課綱強調自然科學探究與實作，希望學生走出書本，在實作中發現問題，再回到書本中找尋解決方法，讓知識不再是死的。

昨天還有台中二中舉辦「探索台中文學地景，台中公園史地文化暨二行詩創作」、曉明女中「台中閱讀城市文學記憶—歷史城區踏查」與大甲高中「藝術與科學之美的探索-青瓷的科學研究和數理幾何玩彩墨」，優遊台中學課程文理兼備。

全台中市公私立高中職學生都可報名優遊台中學課程，詳情可上台中市高中課程程發展中心查詢、報名。免費參加，額滿為止。