27週時羊水流光！女醫師生900克早產兒 8月大變白胖壯丁

黃小弟27週早產出生體重僅900公克，現在矯正年齡8個月，有11公斤重，白白胖胖、活潑好動，開心與媽媽、主治又是同天生日醫師林明志合照。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-14 19:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕小兒科醫師吳依潔去年11月懷孕27週時，警覺胎動減少，就醫發現羊水已幾乎流光，胎兒窘迫，緊急剖腹產下兒子，體重僅900公克，約一杯珍珠奶茶重量，早產的兒子出現呼吸窘迫、腦室出血等早產併發症，且餵食不耐，前兩週僅靠營養點滴，經過醫療團隊和爸媽細心呵護，現在矯正年齡8個月長到11公斤重，白胖健康。

台中榮總兒童部主任林明志說，黃小弟出生時不到1000公克，屬於極低體重早產兒，也出現早產兒常見併發症，包括第2到3度呼吸窘迫、第1度腦室內出血、動脈導管未關閉，必須正壓呼吸、維持血壓和藥物治療，才一一克服，而且太早出生造成腸胃消化不佳，一吃就腹脹、吃不下，仰賴靜脈注射營養，過了2週才好轉，逐漸進食。

吳依潔說，兒子出生後一度無法進食，只能點滴注射營養維生，直到相關併發症減少，先將母奶塗在兒子嘴唇適應，從餵食0.5cc、1cc母奶，逐漸增加，住院3個月出院時終於能每餐喝20cc，體重增加到2公斤。

今天寶寶現身醫院舉辦的早產兒回娘家活動，8個月大的他增重至11公斤，生長曲線在第97百分位，目前也無其他後遺症，活潑可愛，完全看不出是早產兒！

吳依潔說，懷孕時33歲，產檢都正常，身體無不適，突然覺得活潑的胎動驟減，趕緊就近就醫，竟發現不明原因羊水流光，聽到醫師宣告可能隨時胎死腹中後秒哭，立刻到產檢的台中榮總急救，看到兒子出生後打針、插管，明知是專業治療，仍如痛在自己身上，非常難受，巴不得為兒子受苦。

吳依潔說，身為兒科醫師並成為早產兒媽媽，過程艱辛，面臨早產讓兒子受苦，覺得自責、愧疚，但她告訴早產媽媽們，要懂得抒發情緒，增加正面能量，可向親近的親友抒發、運動抒壓或信仰支持。

她也提醒，早產兒可能躁動、愛哭，比較難帶，必須更有耐心，多與孩子互動、擁抱、帶出門曬太陽，6個月吃副食品做得營養、美味，讓孩子吃得開心，體重和健康就變好。

林明志說，現在每10個新生兒就有1名早產兒（未滿37週），且逐年增加，與產婦晚婚、高齡、人工生育有關。

林明志說，出生體重愈低的早產兒，面臨的問題通常愈多。雖然醫療進步，早產兒存活率有90％以上，但要注意後遺症，而且發展遲緩機率比足月兒高，因此，早期介入治療重要，醫院也推動出院即介入評估，不但讓早產兒活下來，更要活得健康、聰明。