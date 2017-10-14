中國漁船入侵澎湖南方四島 議員促增國家警察隊人力

2017-10-14 19:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕卡努颱風與東北季風出現共伴效應，澎湖陸地颳起10級強風，海上風浪更為驚人，但中國漁船卻趁機大舉越界，侵入南方四島海域；澎湖縣議員陳慧玲建議增加駐島國家警察隊人力，獲得海洋國家公園管理處長洪啟源正面回應。

海管處今日在澎湖生博館舉行「看見澎湖南方四島」影片發表會前夕，卻傳出20餘艘中國漁船出沒東、西吉島海域，由於當地為現今最熱門話題列入完全禁漁區的東西吉廊道，因此引發外界矚目，經國家公園警察隊小隊長蕭再泉通報澎湖海巡隊後，警艇冒著惡劣風浪趕往，中國漁船早已不見蹤影。

由於南方四島距離馬公約1.5小時航程，加上海象轉差更加耗時，出動海巡警艇不僅危險，又有點鞭長莫及，因此陳慧玲在澎湖首映會中，直接向處長洪啟源建議，希望增加駐島國家警察隊人力，並加強船艇設備，現行小艇無法應付冬季東北季風帶來的惡浪，還有夜間未派員值勤，也容易成為不肖漁船覬覦目標。

針對陳慧玲議員建議，洪啟源表示，針對中國漁船越界，感謝海巡署支援驅離，至於駐島人力及配備升級等問題，將帶回營建署報告；另外新近東西吉廊道設立完全禁漁區的爭議，也已與澎湖縣政府、海洋公民基金會等單位協商，將逐步擬定相關推動計畫，1年內可看見台灣種源庫的成果。