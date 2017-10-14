疫病》積水容器易孳生病媒蚊 「4步驟」遠離登革熱

桃園市衛生局呼籲大雨過後容易產生積水容器有助病媒蚊生長，提醒民眾下過雨後應加強「巡、倒、清、刷」4步驟，徹底清除孳生源，遠離登革熱威脅。（桃園市衛生局提供）

2017-10-14 19:50

［記者魏瑾筠／桃園報導］新北市鶯歌區爆發本土登革熱群聚案，加上近日受鋒面及卡努颱風外圍環流影響，豪雨不斷，桃園市衛生局提醒，大雨後容易讓容器積水，有助病媒蚊生長，呼籲民眾下過雨後應加強「巡、倒、清、刷」4步驟，遠離登革熱威脅。

連日來的大雨可能造成容器積水、孳生病媒蚊，衛生局表示，雨後應加強巡檢周圍環境清除積水、倒置不用容器、清除廢棄容器及刷洗容器內壁清除蟲卵4步驟，徹底清除孳生源。

桃園市鄰近鶯歌區，為降低桃鶯邊界居民感染風險，衛生局上週六結合環保局邀集10里里長及清潔志工加強縣市交界處的環境孳清工作，共查訪1075戶及清除169個積水容器；國慶連假期間也動員桃園市12區環保志工200隊次、共9216人次參與社區環境衛生清潔工作。

衛生局統計，桃園市今年登革熱確定病例計有33例，皆為境外移入病例，約有半數的個案是返回東南亞探親的新住民或其家屬，為降低新住民家庭因返鄉探親而感染登革熱的風險，特別製作1000份「桃園市關懷防疫包」，宣導防蚊措施。

衛生局提醒，民眾若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利診斷及時通報與治療；若對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。