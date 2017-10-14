花蓮木瓜倒伏落果1.6公頃 農民心淌血

花蓮受到卡努颱風及東北季風共伴效應影響，農損已有瑞穗鄉公所回報木瓜倒伏落果1.6公頃。（花蓮縣政府提供）

2017-10-14 18:27

［記者王峻祺、游太郎／花蓮報導］花蓮受到卡努颱風及東北季風共伴效應影響，台8線中橫公路沿線多是落石及泥流，公路總局緊急預警性封路，禁止人車進入，預計明早8時開放通行；農損則已有瑞穗鄉公所回報木瓜倒伏落果1.6公頃，讓農民見了直呼「心在淌血！」

另外，花64線瑞港公路1.5公里處，也因一度積水1.3公尺深，加上路基流失，警方暫時封閉道路；立法委員蕭美琴、徐榛蔚及花蓮縣長傅崐萁等人，今分別前往縣內各處視察，了解災情狀況。

花蓮縣政府於今天下午4時開設一級災害應變中心，縣長傅崐萁、立委徐榛蔚及縣府局處首長等人，已至玉里、富里、瑞穗、卓溪及壽豐等鄉鎮視察，截至目前災情多半集中在省、縣道部分路段因積水、落石而阻斷交通。

傅崐萁表示，縣府及中央駐地機關依標準作業流程已作好相關防災準備，包括潛勢溪流、低窪地區保全戶進行預防性撤離，相關器材、車輛、警消防人員則全數備妥待命。

他說，花蓮木瓜倒伏落果達1.6公頃農損面積，眼見作物遭強風吹倒、一片狼藉，不捨農民心血遭受摧殘，將指示農業處儘速協助農民處理後續災損，並呼籲中央放寬農損認定範圍。

花蓮市、吉安鄉昨日晚間因被中央氣象局列入二級淹水警戒地區，立委蕭美琴今早也會同吉安鄉長黃馨等人前往多處淹水地段勘災，發現部分地區因早期水溝兼具灌溉及排水功能，在維護管理上權責分工不明，維管無法達最大效益，遭逢強降雨就容易致災。

由於吉安南海十一街與海岸路旁的淹水問題嚴重，蕭美琴也特別要求公路總局花蓮工務段，未來暫先規劃將道路側溝加寬、加深，並順引至知卡宣大道的主要排水系統，以因應強降雨的排水需求。