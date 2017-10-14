台3聽浪漫北埔場交響樂因雨取消 聽眾好失望

客委會今天在新竹縣北埔鄉慈天宮前廣場，舉辦「行行台3聽浪漫」交響音樂會，臨時取消交響樂演出，僅演出前半場。（記者廖雪茹翻攝）

2017-10-14 18:25

〔記者廖雪茹／北埔報導〕「為什麼？最期待的交響樂演出，竟然取消了！」客委會今天在新竹縣北埔鄉慈天宮前廣場，舉辦「行行台3聽浪漫」交響音樂會，但到了下午4點開演，卻僅演出前半場，國立台灣交響樂團團員開始打包樂器離開，讓現場200名聽眾好失望，對外宣傳是北埔史上第一場國家級藝術饗宴的慈天宮管委會總幹事姜瑞金，請客委會給個交代。

「天公不作美，我們也很遺憾！」客委會文化教育處處長孫于卿強調，因為雨勢一陣一陣，該會真的是等到了最後一刻，才在下午3點半，現場宣布受到雨勢影響，取消下半場交響樂團的演出，因為團員十分擔心昂貴的樂器被雨淋到受濕，但未來有機會一定會再來北埔演出。

姜瑞金一早就在臉書上貼文，開心分享「北埔有史以來第一場國家級藝術饗宴，今天下午4點在北埔慈天宮前廣場正式演出，目前場地佈置中。」他說，下午正常彩排，熱情的聽眾撐雨傘、穿雨衣不畏雨，越聚越多，沒想到客委會宣布取消交響樂演出，讓大家十分錯愕！他認為，舞台有搭設雨棚，「那麼多愛好者現場期待，演出者又淋不到雨」。

4點開演後，按原訂節目表，由身著紅色旗袍的「金客樂集」美女演出「天公落水」多首曲子，接著是客家歌手謝宇威也演唱「挑擔藍調」等多曲，表演迄5點左右結束。

姜瑞金說，管委會全力配合客委會活動，協助四處宣傳，不少聽眾特地從桃園等外縣市前來北埔，想在古樸的老街廟前聆賞交響樂，但才暖場就結束，聽眾都覺得不過癮，感覺好像被放鴿子一樣，難掩失望之情。