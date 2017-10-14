豪雨伴強風 全台活動異動一覽（不斷更新）

超大豪雨造成台東大學前方平交道前馬路淹水，兩名騎機車東大生被沖倒受傷。（記者陳賢義攝）

2017-10-14 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕受卡努颱風及東北季風共伴效應影響，這兩天全台多處陸續傳出災情，部分活動及觀光景點也因此取消或關閉休園，請民眾外出前多加留意。

觀霧、拉拉山巨木區 今起預警性休園

受到輕度颱風卡努外圍環流豪雨影響，觀霧國家森林遊樂區、拉拉山巨木區今（14）日起全面預警性休園，烏來台車也暫停營運，請遊客暫勿前往。

新店溪、南勢溪水暴漲 新北2場活動取消

新北市政府經濟發展局原定今天舉辦「新北好市節─市場美食嘉年華」以及「烏來馬告宴」2場活動，上午臨時宣布2場活動皆取消。

南勢溪水位暴漲 明日烏來馬告行取消

因大雨連續不斷，新北市政府傍晚宣布，考量民眾安全，原定明天舉行的烏來馬告行（自由行、團體行）活動取消，另擇期辦理。

高美濕地藝文季 國台交音樂會因雨取消

高美濕地「幸福親子藝文季」今日熱鬧開幕，原本傍晚國台交附設管樂團要在海邊演奏，增添濕地浪漫氛圍，但因雨臨時取消，將再擇期於海線地區舉行，讓民眾大失所望。

台3聽浪漫北埔場交響樂因雨取消 聽眾好失望

客委會今天在新竹縣北埔鄉慈天宮前廣場，舉辦「行行台3聽浪漫」交響音樂會，但因天公不作美，下午4點僅演出前半場，國立台灣交響樂團團員就開始打包樂器離開，不少聽眾都難掩失望之情。

陳昇今晚綠島演唱會 宣布取消

台東縣政府辦理2017陳昇&綠島「海嗨人生」演唱會活動，因受卡努颱風影響、風浪過大，活動延至11月18日晚上6點到8點時舉辦。不過他體恤已到島上的歌迷，仍舉辦非官方小型演出。

原定今（14）日下午2點在花蓮市遠東百貨舉辦的「愛心大進擊，發票等你集」活動順延；晚間7時在花蓮北濱公園舉行的唱秋音樂季則順延到10月28、29日。

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