豪雨狂襲 全台土石流紅、黃色警戒增至414條

卡努颱風共伴豪雨下，農委會更新土石流紅色警戒累計到67條。圖為台東水患情形。（記者陳賢義攝）

2017-10-14 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕卡努颱風共伴豪雨下，農委會今晚間18:30更新土石流紅色警戒累計到67條，分布在新北市、宜蘭、花蓮和台東等4縣（市）11鄉（鎮市區）28村（里）。

發布的67條土石流紅色警戒，分別位於宜蘭縣大同鄉寒溪村、復興村、太平村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、東岳村。

臺東縣卑南鄉溫泉村，臺東市新園里、建和里，延平鄉紅葉村。

花蓮縣秀林鄉文蘭村、和平村、水源村，鳳林鎮鳳義里、山興里、鳳信里，光復鄉大全村、大興村、大豐村、大馬村、東富村、大富村，萬榮鄉明利村。

新北市三芝區店子里、圓山里，烏來區信賢里。

以上紅色警戒區域的地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

農委會也同時發布黃色警戒區，共計有347條土石流潛勢溪流，分布在新北市、基隆、宜蘭、台東、和花蓮等5縣（市）32鄉（鎮市區）133村（里），地方政府應進行疏散避難勸告。

發布的347條土石流黃色警戒，分別位於宜蘭縣員山鄉中華村、枕山村，大同鄉茂安村、崙埤村、松羅村，蘇澳鎮永樂里、永春里，礁溪鄉二結村、龍潭村、匏崙村，南澳鄉南澳村、澳花村。

臺東縣海端鄉霧鹿村、海端村、崁頂村、廣原村、加拿村，卑南鄉泰安村、利嘉村、賓朗村、嘉豐村、明峰村、初鹿村、東興村、美農村、利吉村，大武鄉大武村、大鳥村、尚武村、大竹村、南興村，太麻里鄉金崙村、多良村、香蘭村、大王村、華源村，東河鄉北源村、泰源村、興昌村、都蘭村、東河村，長濱鄉三間村、忠勇村、寧埔村，關山鎮月眉里、電光里、德高里，延平鄉鸞山村、桃源村、永康村、武陵村，金峰鄉新興村、嘉蘭村、賓茂村、正興村、歷坵村，成功鎮博愛里、信義里、忠孝里、和平里、忠仁里，池上鄉錦園村、富興村，鹿野鄉瑞和村、瑞豐村、龍田村；臺東市岩灣里。

花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、佳民村、銅門村、景美村、秀林村、崇德村，萬榮鄉見晴村、馬遠村、西林村、紅葉村，卓溪鄉卓溪村、卓清村、太平村、古風村、立山村，玉里鎮源城里、大禹里、長良里、觀音里、泰昌里、東豐里、樂合里、松浦里，豐濱鄉磯崎村、新社村、港口村、豐濱村，壽豐鄉豐山村、水璉村、鹽寮村、池南村、溪口村、米棧村、月眉村、志學村、樹湖村，吉安鄉南華村、太昌村、福興村；花蓮市國福里，瑞穗鄉奇美村、富興村、富源村、瑞祥村，富里鄉羅山村、永豐村、富南村、豐南村、萬寧村、新興村、吳江村。

基隆市七堵區瑪南里、瑪西里、長興里、友二里、泰安里、長安里。

新北市坪林區大林里、水德里、坪林里，汐止區保新里、白雲里、東山里、茄苳里，烏來區福山里。

以上黃色警戒區域的地方政府應進行疏散避難勸告。