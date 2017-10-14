南勢溪水位暴漲 明日烏來馬告行取消

2017-10-14 18:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕因大雨連續不斷，新北市政府傍晚宣布，考量民眾安全，原定明天舉行的烏來馬告行（自由行、團體行）活動取消，另擇期辦理。

前年蘇迪勒颱風侵襲，造成烏來嚴重災情，重創當地觀光產業，經濟發展局籌辦「烏來馬告宴」活動，希望帶動觀光人潮，原定今晚6點要在烏來老街封街舉辦「馬告宴」，席開50桌，未料因南勢溪水位暴漲，主辦單位考量安全，上午宣布取消活動，將擇期辦理。

原本預計明天的烏來馬告自由行和團體行活動照常舉行，但天候不佳、雨勢不斷，經發局傍晚宣布活動取消，將擇期舉辦。