新營藝術季開幕演出 機器恐龍、踩高蹺特技民眾叫好

舞蹈融合踩高蹺特技，讓人看得目不轉睛。（記者楊金城攝）

2017-10-14 18:21

〔記者楊金城／台南報導〕2017新營藝術季碰上天公不作美，下午4點半因雨移入新營文化中心室內舉辦開幕演出，但仍然吸引許多民眾來看戲，氣氛歡樂。

新營藝術季今年第5年舉辦，請來身聲劇場帶來《希望之翼》開幕表演，演員穿著色彩繽紛的舞衣，在熱情的森巴鼓音樂伴奏下起舞，並融合了踩高蹺特技、機器恐龍及舞蹈，十分熱鬧，讓人看得目不轉睛，鼓掌叫好。

現場還有「花鹿路手創特色市集」的手染布裝飾、手工藝品、點心、咖啡等攤位、街頭藝人表演，讓文化中心充滿浪漫情調與悠閒氛圍，民眾可以開心看表演、逛市集。

新營藝術季今天開幕後，在週六、週日安排10檔節目展演到12月10日，明天在新營文化中心演藝廳則有來自芬蘭的人聲樂團「Tuuletar」，帶來令人驚豔的阿卡貝拉合聲。

台南市文化局長葉澤山說，新營藝術季的卡司堅強，節目場場精彩，有樂團、舞團、劇團帶來不同展演，讓觀眾發現藝術新世界，欣賞藝術表演之美。

其它場次有10月21日的明華園戲劇總團的「散戲」、10月29日磐果舞蹈劇場的《磐果─黑皮團體憶20喔》、11月4日亮棠文創的《三人行不行》、11月11日台南文化中心表演藝術平台《首演》、11月18日台灣藝術家交響樂團《親愛的，我把交響樂團變好玩了2》、11月25日台南市民族管絃樂團《第一街首部曲》、12月2日極至體能舞蹈團《迷走空間：萬花筒》、12月9日大開劇團《好久茶的秘密─日月潭傳奇》、12月10日劉雅亭鋼琴演奏會。新營文化中心推出購票優惠。

「藝講堂」今請來孫翠鳳主講戲棚下的汗水，還有10月28日魏德聖、11月4日澎恰恰、11月25日納豆來演講。

相關影音