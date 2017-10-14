中火投入92億改善設備 減少污染物排放量

市府全力防制空污，今年督促中火投入92.69億元改善空污防制設備。（記者黃鐘山攝）

2017-10-14 17:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電廠是台中固定污染源禍首，中市環保局今天說，今年督促中火投入92.69億元改善4部機組空污防制設備，預計粒狀物、硫氧化物及氮氧化物每年可分別削減61公噸、506公噸與2154公噸，減少PM2.5等污染物排放量。

環保局說，為改善中火空污排放，市府實施環保降載、空污防制設備改善及燃氣機組更新、2次電力加嚴標準規範污染排放、編列140億設置2座室內煤倉，以及全國最嚴生煤品質規範，成效已經漸漸呈現。

環保局說，已督促中火投入92.69億元，改善1號機至4號機的空污防制設備，將逐一停機4個月進行設備更新，109年底完成驗收，預料粒狀物、硫氧化物及氮氧化物每年可分別削減61公噸、506公噸與2154公噸，其中1號機明年1月完工。

環保降載方面，前年11月首次成功協調中火執行，至今已成功降載22次，減少發電1億1千萬度；經由2次電力加嚴標準，要求減少空污排放量。這10年，中火硫氧化物排放減量幅度達到81%，氮氧化物減量幅度達53%。

環保局訂定全國最嚴生煤品質規範，去年8月起每月抽測，中火的煤含硫份皆小於0.5%，硫氧化物一年削減248噸；中火編列140億設置2座室內煤倉，預計明年6月發包，110年完成第一座儲煤倉，有效防範生煤粒狀物逸散。

環保局強調，依據自治條例規定，中火自109年起須減少生煤使用量4成。台電規劃天然氣發電機組、自設的天然氣接收站已啟動環評機制，完成後即可將老舊燃煤發電機組停止使用，逐步朝市府目標前進。