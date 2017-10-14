神父羅文思將回荷蘭 逾百位「兒女」道別

羅文思來台服務超過50年，把所有的小兒麻痺孩子都視為自己的兒女。（記者林敬倫攝）

2017-10-14 17:33

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城天主堂荷蘭籍的85歲神父羅文思要回家鄉了！他來台服務55年，創辦了「文聲復建院」，照顧超過百名患有小兒麻痺兒童，今把神父視為父親的「兒女」們來到礁溪天主堂，向神父道別，說一口流利台語的羅文思則說，希望未來還能再有50年，為所有人有困難的人祈禱求平安。

礁溪天主堂今日湧進超過百人，全都叫羅文思一聲「父親」！55年前30歲的他被遣使會派駐來到台灣，看見早期台灣社會的孩子受到小兒麻痺的影響，在民智未開的那個年代，社會對這些孩子多數是排斥的，且父母也對4肢萎縮的兒女束手無策，因此喪失了復健與學習的機會。

羅文思為了幫助小兒麻痺的孩子重新站起來，先在台北收容棄嬰或身障的孩子，成立了「聖安娜」之家，再到礁溪成立「文聲復建院」，提供小兒麻痺患者居住、水療復健及輔具服務，由於當時要說服已經放棄的父母讓孩子復健實在不易，不過羅文思靠著毅力，挨家挨戶的訪查，與家人溝通，協助帶孩子到台北就醫、復健。

有一天早上羅文思帶著6個孩子從礁溪到台北就醫，遇到計程車司機拒載，他就揹著不能走的孩子一路從火車站走到台大醫院，旁人看了問他，「這是你的孩子嗎？」羅文思不假思索的說，「攏是我的囝仔！」

羅文思17日就要退休回到荷蘭，他說，來台灣時還很年輕，將一生的青春歲月都奉獻在這，他不覺得自己老了，他的心還跟年輕人一樣還是熱的，想幫助更多的人，不過還是得承認身體已經力不從心，所以才決定退休回到荷蘭，來台灣超過50年，希望未還能再有50年，為所有人有困難的人祈禱求平安。

面對自己的孩子，羅文思說，在台灣的任務結束了，為了年老自己不造成台灣人的困擾，決定回到家鄉，離開非常不捨，還有很多話要說，但已經說不出來，剛來到台灣遇到很多困難，他感謝所有現在已經長大的孩子們以及一路上所有鼓勵他的人。

羅文思因為覺得自己終有一天會回到荷蘭，未申請台灣的身分證，不過，獲移民署頒發永久居留「梅花卡」的他在致詞最後說到，「我是永遠的台灣人，現在連作夢都會說台語！」