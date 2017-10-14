「冏星人」高雄分享媒體創業之路 大受青年好評

2017-10-14 17:27

〔記者黃建華／高雄報導〕在影音平台頻道粉絲數超過37萬人次的知名網路評論人「冏星人」，今（14）日下午受勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心（YS）之邀，分享她的媒體創業之路，將最受歡迎的「冏說書」從電腦螢幕實際搬上舞台，妙語如珠無冷場，大受青年朋友好評。

年輕人面對未來職場易有恐懼與躊躇，青年職涯發展中心（YS）深知名人對青年的正面效應與正向能量影響力，規劃「名人講堂」活動，邀請各行各業名人相談面對職場困境與挫折經驗，鼓勵青年重新盤點自我職涯，勇敢跨越心中的門檻，發掘實踐夢想的勇氣。

雖然陰雨綿綿，但粉絲們熱情絲毫不減擠爆會場，只為一睹偶像真面目。冏星人今天開講時，分享她如何從幕後的網路工程師，轉而成為螢光幕前的網紅，進一步剖析網路新興行業的吸引力，讓現場青年對Youtuber工作真實樣態有更多認識與了解。

為了增加職場的競爭力，冏星人毅然辭去穩定的工作到加拿大留學，回台灣後加入網路新媒體公司參與網路影片的製作，網路影片廣告收入的可觀，讓冏星人嗅到創業商機，便在不同網路頻道當導演、主持人等。摸透網路頻道經營眉角後，才獨自主持頻道，成功打開網路知名度。

經歷當普通上班族的辛苦、出國留學的艱辛、網路創業初期窮到吃土的窘境等，冏星人說「這一切都是有計畫，只要你努力也可以」。她鼓勵青年「相信自己，制定計畫後要不計一切代價執行，全力以赴」。

現場有專營網路插畫或是對網路影片製作有興趣的青年，也把握機會踴躍提問冏星人經營之道。她說，自媒體創業的背後要考量到影片製作設備的投資、時間等待的成本等，「做自己喜歡的事不一定能僥倖成功，做了才有機會成功」，鼓勵年輕人對自己有興趣的事做好準備，作品重質不重量，在網路市場找到群眾才能長久，等待時機成熟才能成功。