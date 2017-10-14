日本動畫「你的名字」 飛驒市聖地巡禮大解密（圖輯）

動畫「你的名字」中出現的飛驒古川駅。（記者林宜樟攝）

2017-10-14 17:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由日本動畫家新海誠編劇執導的動畫電影「你的名字（日文：君の名は）」，去年8月上映後紅遍全世界，其中不少場景出現在日本飛驒市，這一年多來數十萬遊客在此進行「聖地巡禮」；飛驒市官方及觀光協會今年10月13日與嘉義縣新港鄉簽訂友好協定，今天合辦「新港與古川—台日慶典的對話特展」，曾到訪飛驒市的台灣影迷對當地街道沒有一片紙屑，瀨戶川水質乾淨可養錦鯉的市容驚歎不已，好奇如何辦到，飛驒市長都竹淳也表示「因為每個居民，都珍惜這塊土地」。

飛驒市的飛驒古川駅是動畫「你的名字」知名場景。（記者林宜樟攝）

「你的名字」在日本當地票房超過250億日圓，台灣票房超過2.5億元，是台灣影史最賣座的日本電影；女主角宮水三葉的故鄉系守町是虛擬在飛驒一帶鄉鎮，男主角立花瀧尋找三葉時的場景則有多處在飛驒市。

飛驒市的飛驒古川駅是動畫「你的名字」知名場景。（記者林宜樟攝）

飛驒市的古川祭已有400多年歷史，且當地木工工藝歷史悠久，以千鳥格子等木工裝飾聞名；飛驒市因「你的名字」這一年爆紅，當地登錄為國家有形文化財的渡邊酒造店以動畫內的口嚼酒設計「聖地の酒」，還有拉麵店設計「你的名字」拉麵，商家並開發各種餅乾、禮品等周邊商品，飛驒市一年原約27萬名遊客到訪，你的名字上映後已較同期增加10多萬人，至今熱潮未減。

飛驒市的飛驒古川駅是動畫「你的名字」知名場景。（記者林宜樟攝）

飛驒市人口僅2萬4千人左右，都竹淳也說，其實本地觀光產業占比不高，以製藥、汽車零件、服務業為主，並有部分人口到鄰近高山市從事觀光服務業。

飛驒市商家布置「你的名字」的介紹場景。（記者林宜樟攝）

對於整潔市容，都竹淳也笑說，飛驒市官方並未請清潔人員不斷打掃或宣導不丟垃圾，自然而然的每個居民都不丟，如何培養良好習慣「其實我也不知道」；他認為，應是每位居民認同、珍惜居住的土地，因此不會破壞，而前來的觀光客看到街道一張紙屑也沒有，自然也不會丟。

「你的名字」中出現的飛驒特展五平餅。（記者林宜樟攝）

飛驒市觀光協會會長池田高佳對於「你的名字」帶來熱潮持正面看法，「人們不來，就無法瞭解這裡」；飛驒市整理電影場景走法，遊客來此巡禮，就會更深入瞭解當地文化；當地人重視教育與傳統，小孩子從小培養對家鄉的愛與榮耀感，從參與古川祭等祭典中傳承文化，逐漸營造出整個城市的優質的觀光環境。

飛驒市知名的渡邊酒造店。（記者林宜樟攝）

池田高佳說，嘉義縣新港鄉是飛驒市第一個對外交流的鄉鎮，當地非常重視與新港的交流，今年暑假飛驒市的高中生到新港鄉交流體驗，歡迎新港鄉學生未來也到飛驒市「homestay」，讓日方招待體驗當地文化。

飛驒市知名的渡邊酒造店，為動畫「你的名字」設計聖地之酒。（記者林宜樟攝）

飛驒市知名的渡邊酒造店，為動畫「你的名字」設計聖地之酒。（記者林宜樟攝）

飛驒市市容整潔，街道沒有任何垃圾紙屑。（記者林宜樟攝）

飛驒市內已有200多年歷史的傳統手工蠟燭店。（記者林宜樟攝）

飛驒市市容整潔，街道上一片紙屑也沒有。（記者林宜樟攝）

飛驒市的瀨戶川內水質清澈，有上千隻鯉魚。（記者林宜樟攝）

飛驒市的瀨戶川旁街道是知名觀光景點。（記者林宜樟攝）

新港文教基金會董事長陳錦煌（右）與飛驒市長都竹淳也（左）掛上祈福卡。（記者林宜樟攝）