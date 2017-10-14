國慶花車「讚」況激烈 石虎家族現身拉票

2017-10-14 16:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕國慶花車嘉年華落幕後，國慶官方臉書粉絲專頁同步舉辦花車人氣按讚競賽，台中市府的「石虎花車」與對手互有領先，「讚」況激烈；台中花博「石虎家族」今天現身百貨商場宣傳拉票，吐露激烈票選的緊張心情，盼大家支持按讚，拿下人氣王。

中市府指出，「石虎花車」票數一度被追上，平日呆萌可愛的來虎弟弟在「2018臺中世界花卉博覽會」臉書貼文表示「看著背後那隻黑色的熊急急追上…真的藍瘦香菇」，文章貼出，即引起網友關心不捨，紛紛留言已投票給「石虎花車」，表示石虎花車超讚，力挺台中花車。

石虎家族「虎爸」得知消息，立刻決定帶著前世情人「樂虎」出門拉票，虎爸與虎姊今天一起到鬧區，希望粉絲幫忙按讚，讓來虎弟弟不要再「藍瘦香菇」。

現場虎爸與虎姊不停雙手合十拜票，虎爸還出動絕招，向現場民眾「腮奈」，許多人看到虎爸與虎姊的可愛模樣，立刻拿起手機上網為「石虎花車」按讚，看到有這麼多人支持台中花車，虎爸也忍不住開心的給現場民眾大大擁抱。

今天萌萌的虎爸及樂虎一現身，立即吸引眾多目光，許多小朋友更爭相搶著與虎爸及樂虎合照，還有小朋友害羞的給虎爸及樂虎一個親親，要爸爸媽媽支持石虎家族，現場氣氛開心熱鬧。

帶著孩子與虎爸、樂虎合照的張媽媽說，石虎花車和熊讚花車都很可愛，但身為中部人，就是要支持石虎花車，請大家投給石虎一票。看到可愛的虎爸及樂虎便立即上網按讚的李小姐說，石虎花車真的很可愛，石虎家族也好萌，眼睛都要噴愛心了，請大家一定要為石虎花車按讚。

市府表示，國慶官方臉書粉絲專頁「中華民國 讚國慶」正舉辦花車人氣王票選活動，按讚投票至15日中午12時止，呼籲石虎家族與歐米馬的粉絲踴躍參加，為他們按讚，按讚還有機會獲得國慶紀念隨身碟。