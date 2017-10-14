新港媽賜風雨免朝令 台日文化慶典平安祭順利踩街

新港奉天宮為「台日慶典文化平安祭」藝術陣頭踩街，特地向媽祖祈求，請出難得一見的「風雨免朝」令旗。（記者陳璟民攝）

2017-10-14 16:34

〔記者陳璟民／新港報導〕「新港媽」果然神威顯赫！

嘉義地區今早到午後降雨不歇，新港文教基金會創立30週年系列活動「台日文化慶典平安祭」藝陣踩街，原擔心須喊停，經基金會董事長陳錦煌等人，商請新港奉天宮董事長何達煌，中午11點半一同虔心向媽祖祈禱並擲筊獲允，請出難得一見的「風雨免朝」令旗，懸掛正殿前，雨勢下午約2點暫停到3點多，讓隊伍順利開走及沿路表演，鄉親與遊客看了感動不已。

包括新港舞鳳軒、新港國小木笛隊等13支踩街隊伍，從新港藝術高中沿古民路、登雲路、中山路、中正路等鬧街遊行，及在奉天宮前表演後，折返新藝高。

稍早來奉天宮進香的台北市萬華靈鳳宮、宜蘭真武壇，本來因雨耽擱後續行程，拜踩街活動受媽祖「風雨免朝」之賜，趁雨勢暫停之際請神尊啟程回鑾，信徒對新港媽神威都嘖嘖稱奇。

新港文教基金會資深義工謝東哲表示，午前上氣象局網站時，見東北風與「卡努」颱風外圍環流共伴效應，仍籠罩嘉義地區，陳錦煌當下決定向媽祖祈請「風雨免朝」，擲筊時，第一次未能連3次「聖杯」（神示同意），15分鐘後，重向媽祖秉明跨國文化交流不易，再度擲筊終獲3次聖杯，廟方迅即在正殿前左、右大柱頂，分別掛上「風雨免朝」、「令」兩面黃底黑字方型令旗。

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