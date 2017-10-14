為拍紀錄片溺斃 消防父代愛女領獎

26歲泰雅族影像工作者胡慧軒今年4月至宜蘭南澳拍攝紀錄片「翻越之後」，不慎在溪谷踩空溺斃，該片入圍2017新北市紀錄片獎，胡父（右二）代替愛女領獎。（記者賴筱桐攝）

2017-10-14 16:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕26歲泰雅族影像工作者胡慧軒今年4月至宜蘭南澳拍攝紀錄片「翻越之後」，不慎在溪谷踩空溺斃，身為當地消防小隊長的父親胡茂昌含淚為愛女實施CPR，仍回天乏術，原本拍片一度喊卡，但胡父為完成愛女遺願，力挺眾人完成拍攝，該片入圍2017新北市紀錄片獎，今天胡茂昌與劇組應邀出席頒獎典禮，替來不及領獎的女兒領取證書，胡父驕傲地說：「女兒沒有白白犧牲。」

胡茂昌表示，慧軒已取得公費留學資格，原本今年9月要前往德國柏林自由大學就讀影像人類學系，意外發生後，他在8月帶著女兒的照片前往德國的學校拜訪教授，一圓女兒的夢想。

胡茂昌說，「翻越之後」描述的是生態保護議題，因為南溪上游開挖石礦，造成當地毛蟹大量減少，他看完影片內容時，都會忍不住想哭，甚至有點含恨，「年輕的生命怎麼會就這樣走了」，但是這些過程是值得的。

胡茂昌強調，慧軒沒有白白犧牲，因為得獎是一種鼓勵，激勵和慧軒有相同理念的年輕人，源源不斷地創作，所以他希望影片持續拍攝下去，並提供場地給劇組成員做為創作基地，同時也會把獎項帶到慧軒的靈前分享榮耀。