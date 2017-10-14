跟機器人學程式邏輯 屏大運算思維教育基地好好玩

屏大運算思維教育基地有多種引自國外的機器人教具。（記者羅欣貞攝）

2017-10-14 16:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在工業4.0時代，擁有程式邏輯顯得格外重要，為讓學生從幼兒起就有機會接觸學習，國立屏東大學今天（14日）成立運算思維教育基地，自國外引進各式教學機器人以及運算思維桌遊，未來中小學教師可預約帶領學生來上課。

國立屏東大學運算思維教育基地設於林森校區敬業樓，擁有2間教室，可同時容納約60名學生上課，所提供的教材、設備與師資，適合幼兒到高中生不同年齡層學子學習。

教育基地今天在屏大副校長林曉雯、理學院長林春榮、教育部資訊與科技司高級管理師林燕珍、屏縣教育處長王慧蘭、屏大附小校長葉運偉、唐榮國小校長施世治、和平國小校長賴貞源等人揭牌後啟用，隨即展開親子日活動，由種子教師李俊輝等人帶領學生、家長和各式機器人互動。

林曉雯表示，運算思維不僅是12年國教科技領域的重點，更是近年來先進國家非常重視的素養，運算思維教育基地的成立，代表該校將與中小學共同合作推動程式教育。

基地主持人屏大科普傳播學系助理教授吳聲毅表示，目前教具已達10餘種，包括Zenbo機器人、Dash&Dot機器人、mBot Ranger遊俠系列、Ozobot顏色辨識機器人、Sphero SPRK+ 程式教育光速球、Cubetto小方頭機器人、以及多種運算思維桌遊，也已培訓超過20名種子教師。