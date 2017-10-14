重唱訣別癌父曲「爸爸」 女高中生淚崩

2017-10-14 14:30

〔記者林彥彤／台北報導〕女高中生謝昕庭有一天發現父親走路跛腳，就醫檢查脊椎骨骼正常，但讀三類組的她仍覺不對勁，堅持要帶父親做腦部檢查，意外發現罹患腦癌，她當時在醫院演唱「爸爸」一曲陪伴父親對抗病魔，今天再唱一次，忍不住淚崩。

家裡經營五金百貨的謝昕庭某天發現父親走路跛腳，就醫檢查脊椎骨骼正常，但讀三類組的她仍覺不對勁，堅持要帶父親做腦部檢查，意外發現罹患腦癌，且還是當中惡性度極高、腫瘤生長速度極快的的膠質瘤第4期，住院3天後父親就失去行動力，今年4月確診開刀，3個月後7月仍不幸病逝。

今天台灣癌症基金會與遠雄人壽共同舉辦「一個鼓勵．愛的希望－癌症家庭獎助學金」活動，謝昕庭是90位受獎者之一，會中，她演唱給「爸爸」一曲，她說：「這首歌是17年來，第一次唱歌給爸爸聽。」那時爸爸剛發病，學校社團流行音樂社舉辦成果展邀請爸爸，沒想到就成為最後一次為爸爸唱歌。

如今再度重唱該曲，謝昕庭說，其實除了現在上台獻唱哭之外，從爸爸生病到過世前她都沒有哭，因為她擔心，如果她哭了，那媽媽、哥哥該怎麼辦，那段期間，她強忍淚水成為家中支柱，有條不紊打理好學校、店裡、及醫院的一切，展現超齡堅強的人格。

國人十大死因排名，癌症已連續35年位居第一位，影響全國超過60萬個癌症家庭。今年第七度舉辦獎學金活動，針對高中（職）及大專院校之罹癌家庭就學子女，提供90萬元獎助學金，共90名同學獲得獎助 （高中職組56位；大學專組34位）。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，國人癌症平均年齡雖然為62.5歲，但有逐漸年輕化趨勢，國人中壯年罹癌人數佔總人數的58％（60,286人）。