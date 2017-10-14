熱血重機車友 連續3年關懷南投仁愛偏鄉國小

2017-10-14 14:21

〔記者佟振國／南投報導〕來自中部地區的哈雷重機車友，今天冒雨前往南投縣仁愛鄉武界部落關懷偏鄉學童，熱血車友們慷慨解囊，捐助法治國小棒球隊校外比賽經費，還與小選手展開趣味友誼賽，校長周詠菡感謝車友連續3年到校關懷學童，不僅捐款更用心陪伴，與孩子們真情互動，更加可貴。

關懷偏鄉學童公益活動，集合哈雷騎士聯盟、彰化美式重機推廣協會、火狐輪車隊、四季車隊、哈雷台中旗艦店、三商美邦等團體，近百位車友與眷屬原計劃騎乘哈雷重機到武界部落，碰上颱風外圍環琉天公不作美，但公益行程不變，眾人改開車前往，仍有車友從台中豐原冒雨騎車抵達，小朋友看到重機十分好奇，在車友協助下開心坐上重機拍照。

法治國小學童展現美妙歌喉，以布農族傳統歌謠迎賓，重機車友準備哈雷紀念牌、紀念章見面禮送給小朋友，雙方相見歡，眾人採自由樂捐，贊助國小棒球隊的比賽經費，趁雨勢暫歇，車友及眷屬也與棒球隊小選手進行趣味友誼賽，盡情揮棒、跑壘與歡笑，中午與學童共進午餐，下午還有部落巡禮。

活動領隊陳孟男表示，透過訊息得知學校球隊經費經常不足，車友已連續3年相約到部落「關懷小跑」，幫助這群樂天熱愛棒球的小朋友。

校長周詠菡指出，這群酷酷的重機大叔其實滿懷愛心，不是到部落捐贈或短暫停留就走，更能用心陪伴部落的孩子，真誠互動，溫馨十足。