澎湖長青學苑結業典禮 665學員換上學士袍

今年長青學苑開了47個班，有665人一同結業。（記者劉禹慶攝）

2017-10-14 13:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高齡化比例高居全國前三的澎湖縣，老年人口比例高達14.3％，獨居老人比例全台最高達9.9％，由澎湖縣照顧服務協會承辦的長青學苑，今舉行結業典禮，665位長者學員換上學士袍，攜手完成人生另一階段學習過程。

人生真的是活到老、學到老！年少時忙於課業、成年又為生活家庭奔波，直到老年才能真正為興趣而學習，因此長青學苑不同於學校正式課程，除了日文、電腦、書法等班別外，還有浮球藝品、太極拳、經絡氣功等琳瑯滿目班別，總計開了47個班別、665位學員參加學習。

今年結業典禮，總計超過85歲以上學員有6位，並由85歲的田吳玉鳳擔任結業生代表，接受縣長陳光復頒發結業證書及禮品；副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、楊石龍及馬公市代會主席陳永澎、代表蘇育德、照顧服務協會理事長李豫花等人都到場觀禮，分享長者們結業的喜悅。

由於長青學苑課程涵蓋動態與靜態、科學新知與文藝、保健與休閒，兼顧多元化、生活化及休閒化等，會場也安排學員們卡拉OK、土風舞舞蹈表演等，並自即日起至20日止，在文化局中興藝廊舉行展覽，同時學員們經過6個月的學習，教導的師長們奉獻最大心力，今日會場也進行頒獎表揚，並安排全體結業生大合照，為人生留下階段學習的紀錄。