海大校慶 校友蘇嘉全：化學老師很會教

2017-10-14 13:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立海洋大學今天舉辦64週年校慶，身為校友的立法院長蘇嘉全到場祝賀。蘇嘉全說，42年前從最南端的屏東搭8、9個小時的火車來到基隆，很慶幸選對了學校，除了課本裡的，還學到課本外做人的知識，加上每天面對大海，擁有寬廣的心胸，化學老師也太會教，「化學變化」讓他從水產走到政治這條路。

海大今天也舉行第4屆海洋貢獻獎頒獎典禮，表揚投入水產、環境科學教學研究工作超過47年的前海大校長鄭森雄，蘇嘉全說，就學時鄭森雄還是教務主任，期勉學子都能向鄭森雄及其他優秀校友看齊。