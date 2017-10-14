大雨澆不熄愛心 國際失智症月屏東路跑近千人響應

2017-10-14 13:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大雨澆不熄民眾關心失智長者的熱情，國際失智症月屏東路跑，今天（14日）早上吸引近千人參加，民眾從屏東市大同高中出發，全程6公里，接著參與認識失智症，預防失智症的各項活動。

由屏東百合、東區、南區、西區、溫馨、和平扶輪社、屏東縣政府稅務局主辦，屏東縣失智症服務協會承辦的「關懷失智路跑」活動，邁入第4年；屏東縣副縣長吳麗雪表示，社會上有愈來愈多失智長者需要被關懷，感謝民眾醫院接受衛福部委託，成立瑞智學堂照顧失智長者。

屏東縣失智症服務協會理事長、民眾醫院副院長蘇哲能表示，失智是家庭、社會、國家要面對的大問題，確診失智後問題才開始，家屬和社區民眾應要更了解失智症；早期失智症有何症狀？健忘、懷疑家人偷他的東西等現象，都可先就醫，確診後可透過定期服藥或參與照顧據點活動等，延緩失智症惡化。

蘇哲能的小學同學吳美英認同這項公益活動，今天免費提供早餐給300位志工。百合扶輪社長楊淑華則表示，失智是不定時炸彈，預防勝於治療，要聽專家的話關心失智家庭。國際扶輪社3510地區總監莊景芳也說，失智造成家庭負擔，大家要重視如何避免失智。

路跑從大同高中出發沿勝利路、機場北路、廣勝路、中山路、自由路、和平路再回大同高中，全長約6公里。參加者羅惠琪推著坐輪椅的母親林桂美參加，走完全程；扶輪社交換學生，包括來自巴西的高進和墨西哥的楊光，認同公益活動，也開心的跑完全程。