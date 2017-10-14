新營最高齡！ 106歲人瑞劉榮珍愛喝咖啡 讀書沒問題

2017-10-14 13:28

〔記者楊金城／台南報導〕民國1年出生，新營區最高齡的106歲人瑞劉榮珍，耳聰目明，身體硬朗，健康檢查數據「攏嘸紅字」，只有輕微高血壓，他中氣十足，聲音洪亮，還能讀報看書，年輕一輩都自嘆不如。

劉榮珍的養生秘訣是早睡早起睏乎飽、飲食清淡、定時定量呷八分飽，每天最愛喝一杯拿鐵咖啡、吃香蕉。

新營友善社區藥局博登藥局藥師陳立人上午前往探視劉榮珍，為他量血壓、血糖、送保健食品，在重陽節前祝福這位老客戶身體勇健「呷百二」，他說，看到劉榮珍健康硬朗，自己也跟著高興。

劉榮珍在102歲時，還能「偷偷」騎機車到博登藥局拿藥，但家人考量他的安全，不讓他再騎車。

實歲105歲（虛歲106歲）的劉榮珍獨居在新營護鎮里，育有一子五女，住在附近的長女劉專、二女兒鄭劉素雲和夫婿鄭吉成常回老家照顧老父，其他子女一有空也常回老家探望。

當上曾祖父的劉榮珍，有17位孫子、13位曾孫子，鄭劉素雲說，父親的飲食清淡，她煮什麼就吃什麼。鄭吉成教老丈人床上運動，手、腳凌空揮動，活動筋骨。

劉榮珍從台糖烏樹林糖廠退休至今49年，現在最愛每天喝一杯咖啡，一直保持讀書習慣，不用戴老花眼鏡，看日語讀本、讀報沒問題。鄭吉成說，「家有一老，如有一寶」，岳父身體健康，就是子女們最大的福氣。

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