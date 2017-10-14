什麼？「石虎」被野放並與民眾一起拍照！

虎爸和樂虎和民眾一起開心合影。（記者廖耀東攝）

2017-10-14 13:15

〔記者廖耀東／台中報導〕「2018花博在台中」今（14日）吉祥物石虎家族「虎爸」特別帶著「樂虎」（Love）姐姐到台中大遠百百貨前廣場，與民眾開心互動合影留念。因應「花車嘉年華網路人氣票選」活動，台中市府推出的「石虎花車」，票數曾一度落後給台北市的「熊讚花車」15票，市府新聞局決定動員卯起來催票。

市府除了透過花博粉絲專頁，全力衝刺票數之外，新聞局今上午特帶著石虎吉祥物「虎爸」、「樂虎」，前來進行走動式催票，盼望多與民眾互動，讓大小朋友一同輕鬆瞭解花博展覽的特色與時間；並可以透過「中華民國 讚 國慶」粉絲專頁，於「花車嘉年華網路人氣票選」活動中，投下一票，為台中市花博爭取榮譽！

台中市石虎花車設計，以2018台中世界花卉博覽會吉祥物為主題，打造全長19公尺、高5公尺的花車，前車由台中花博吉祥物石虎媽媽「虎媽」領軍，後車則是由鄰居老馬「歐米馬」坐鎮。

市府表示，國慶官方臉書粉絲專頁「中華民國 讚國慶」目前正舉辦花車人氣王票選活動，台中石虎花車目前按讚數出現拉鋸戰，按讚投票至15日中午12時截止，呼籲石虎家族與歐米馬的粉絲踴躍來參加，為他們按讚，按讚民眾還有機會獲得國慶紀念隨身碟，投票網址。

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