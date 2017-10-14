愛無礙！ 雲林企業捐贈手搖車 身障者行無礙

2017-10-14 13:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕身心障礙者要跨出家門總是困難重重，透過愛心企業參與公益，雲林縣愛無礙協會今天在斗南舊社里興國宮，捐贈10輛手搖車，鼓勵身障者跨越障礙一起上街頭，運動又健身。

雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟表示，身心障礙者參與社會第一步，就是要跨出家門，常常需要許多的陪伴和支持才能完成，該協會近年來積極推廣手搖車運動，鼓勵更多身心障礙朋友走出戶外、參與體驗並拓展人際關係。

尤其成立愛無礙風火輪手搖車隊以來，帶領身障朋友學習駕馭，享受溫暖陽光及御風而行的自由，尤其可以欣賞風光明媚的景色，並透過運動強化體力、紓解壓力，提升自立的生活能力，但因車輛不足，每次要辦活動總要四處租借車輛才能成行，陳明瑟說，特別感謝立委劉建國等人，協助引薦善心企業熱情支持公益，一口氣捐贈10輛手搖車，讓更多身心障礙朋友有機會接觸體驗手搖車。

家住大埤的邱先生5年前意外受傷，下肢不良於行，必須靠著輪椅和家人的照顧與協助才能行動，在接受治療和復原的過程中，心情一直很低落且甚少和外界接觸，直到參加協會舉辦的手搖車訓練，重新找回失去已久的自信和笑容，勇敢積極面對挫折。

今天的捐贈典禮，包括縣議員江文登、斗南鎮代會主席沈暉勛及多名代表、身高123公分的先天性成骨不全症關懷協會理事長程健智都到場見證，捐贈單位相當低調不願曝光，希望透過鼓勵身障者自助互助，攜手點亮生命光彩，社區媽媽熱舞表演共襄盛舉，協會口琴班吹奏動人樂音，展現身心障礙朋友的多才多藝。

相關影音