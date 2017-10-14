國際身障日系列活動登場 澎湖雨中寫生玩闖關遊戲

2017-10-14 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際身障者日系列活動-「童顏童語繪創意、身障中心寫生暨闖關園遊會」，今日冒雨在身障中心前廣場舉行，縣長陳光復四處奔波趕場之餘，也到現場表達關懷身障朋友的用心，並許下營造更適合身障者居住環境的決心。

根據統計，截至去年底，澎湖縣人口總數超過10餘萬人，身心障礙人口為6千餘人，身心障礙人口比例約6％，因此身障者社會福利政策一向為施政重點；陳光復上任之初，創新許多福利措施，包括身障者三節慰問金、輔具資源中心、臨時暨短期照顧、身心障礙者勵志館等多項措施。

每年國際身障者日，澎湖縣政府也規劃系列活動，今年以「消除歧視、做伙鬥陣來」為主題，計有20餘場次活動；今日舉行兒童寫生暨闖關活動，就是希望自幼建立正確觀念，並結合更多社會資源，給予身障者更友善的居住環境。呂黃春金及蘇陳綉色議員也到場與民同樂。

另外活動也結合照顧服務協會、慢飛天使服務協會、社會扶助關懷協會、伊甸社會福利基金會、身心障礙者服務協會、長期照顧管理中心、家扶基金會及身障中心等14個單位，現場擺設闖關遊戲活動，並有二手物品公益義賣攤位，寓教於樂，讓民眾由遊戲闖關過程，了解身障者平日生活的不便，進而尊重並給予協助。