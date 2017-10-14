股王大立光嘉義徵才只來3人 網友：做超商還比較賺

大立光13日在嘉義縣政府舉辦的徵才活動中，上午僅有3名求職者來面試，2人留下履歷。（資料照，記者陳梅英攝）

2017-10-14 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕大立光13日的收盤股價高達5550元，是目前台灣股市的「股王」，但昨（13日）大立光在嘉義縣政府舉辦的徵才活動中，上午僅有3名求職者來面試，2人留下履歷，讓現場許多業者感嘆：「找工作的年輕人在哪裡？」

綜合媒體報導，嘉義縣府社會局昨日在縣立體育館舉辦「來嘉求職搶得薪機」現場徵才活動，邀請大立光等多家廠商參加，大立光在現場提供作業員、品管、製程工程師等職缺。據主辦單位透露，只有3人來面試，2人留下履歷。

消息曝光後引發網友熱議，有些人就認為廠商開出的薪資太低，所以才沒人要來應徵，「薪水太低啊，薪水高，操到死都有人去」、「這種活動只是應徵肝」、「台積電怎沒有這個困擾」、「只有找不到人的薪水，沒有高薪請不到的人」。

有PTT網友就放出大立光在台中工業區的徵才紅布條，指出該廠徵作業員，做2休2，每日工時12小時，從上午8時30分到晚間8時30分，月薪2萬6000元，月獎金另計。網友回應，「感覺去便利超商還比較賺」、「開計程車還比較賺」、「薪水高就解決一切問題」、「是我的話在南部寧願當8+9也不輪班」。