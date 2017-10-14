魔鬼訓練！近6千勇士挑戰斯巴達障礙跑

斯巴達障礙跑大園場登場，許多障礙項目比照美軍規格。（記者謝武雄攝）

2017-10-14 11:09

［記者謝武雄／桃園報導］頗負盛名的Spartan Race（斯巴達障礙跑競賽）今天早上在大園區前海軍基地舉行，首先登場的是Sprint衝刺賽，5千位參賽者必須完成6公里路跑，並通過24項經典障礙物測試，由於許多障礙項目完全比照軍事訓練等級，參賽者雖然全身都是泥巴，但仍興致高昂挑戰自己的極限。

桃園市長鄭文燦出席Sprint衝刺賽起跑儀式時表示，斯巴達障礙跑競賽自2005年於美國創立，曾在43個國家舉辦，累積超過300萬人次參與，這次是台灣的第3次，此次Sprint衝刺賽吸引5000人報名，而新增加Kids小勇士賽也有800人報名，歡迎來自全國各地喜歡挑戰的選手，相信選手都能留下難忘的經驗。

鄭文燦說，斯巴達障礙跑競賽是全世界最大的障礙賽品牌，創立靈感來自於美國海豹突擊隊斯巴達式的魔鬼訓練，因此賽事中許多項目完全比照軍事訓練等級，在全球體育界具有極高知名度，此次大園場比賽，所有障礙物皆由美國引進，賽道規模亦按照國際規範處理，是知名的國際賽事。

Sprint衝刺賽分成男女組，前5名分別可獲得1萬6000元、1萬4000元、1萬2000元、1萬元、8000元獎金，完賽者可獲得「完賽獎牌」、「完賽T-shirt」。