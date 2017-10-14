宜蘭大雨成災 頭城未回報災情遭批狀況外

2017-10-14 10:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］受到卡努颱風與東北季風的共伴效應影響，宜蘭地區降下大豪雨，宜蘭縣災害應變中心今日凌晨一級開設，但卻傳出各鄉鎮公所僅頭城鎮未回報任何災情，災害應變中心也未開設，相關承辦人還休假，遭批評完全在狀況外；鎮公所回應，鎮內無災情，雨量也未達到開設災害應變中心的標準，才會沒有回報訊息。

8月底宜蘭地區下大豪雨，當時就傳出各鄉鎮僅頭城鎮公所未向縣政府回報災情，也未開設災害應變中心，這次宜蘭地區連日來豪雨成災，宜蘭縣災害應變中心也於今日一級開設，但頭城鎮公所卻仍未成立災害應變中心，是否有災情也未回報，承辦人員還休假，遭到批評完全狀況外。

頭城鎮民代表林詩穎認為，面對台灣的天災影響，除了地震颱風，現針對季節變化，如豪雨、豪大雨和風勢等，都是可能形成災情的因素，希望鎮公所能謹慎積極配合縣政府的應變中心設立，積極進行地方有無災情的回報工作，如此能使各級政府機關有效率處理後續事宜，以免災情發生時應變不及。

頭城鎮公所回應，已經指示公所內部人員成立災害應變中心，未配合縣府成立，是因為頭城鎮24小時累積雨量未達200毫米，不構成災害應變中心2級開設的標準，現階段頭城鎮並無任何災情，有狀況一定會回報，如果縣府找不到承辦人員，可以聯絡公所內其他人，絕對不會有聯絡不上的問題。