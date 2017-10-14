受卡努颱風豪雨影響 全台8處省道路段封閉

颱風與東北季風共伴帶來強風豪雨，全台省道目前有2條預警性封閉、6處因災情封閉。（資料照，記者江志雄翻攝）

2017-10-14 10:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應卡努颱風共伴豪雨，全台省道目前有2條預警性封閉、6處因災情封閉；航空方面，截至上午10點，國內線已取消15架次，國際線取消及延誤各1架次，提醒要搭機民眾，出發前請事先上網查詢航班動態。

交通部公路總局表示，預警性封閉路段包含台8線112K至189K太魯閣到大禹嶺路段，預計明日上午8點開放；台11甲線花蓮光豐公路，4K至16K光復到豐濱路段，預計今日下午5點開放；但預計開放時間，仍將視天候及道路狀況機動調整。

災情封閉路段則有台7線北橫公路93.4K百韜橋至牛鬥橋，因路基缺口遭溪水淘刷流失，預計17日下午5點搶通；台7甲線5K至12K獨立山到茂安村、34.7K南山路段因坍方阻斷，預計今日下午5點搶通；台9線蘇花公路104K至179K蘇澳到崇德路段多處坍方，預計今日下午3點搶通；台11線53K至62K立德到石梯坪、台20線南橫公路178k利稻部落下方路段、台23線富東公路7K至25K豐南村至縣界都因災情封閉，分別預計於今日下午5點、上午10點、上午11點搶通。

公路總局提醒民眾，颱風期間應避免行駛山區公路，最新路況可透過公路總局網站及省道即時交通資訊APP查詢。