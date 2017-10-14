宜蘭台7線路基流失 大同鄉5村2000人受困

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣大同鄉台7線93.4公里牛鬥路段路基，今天被暴漲的蘭陽溪水淘空，英士、太平、茂安、四季、南山等地唯一聯外道路中斷，5個村落淪為孤島，造成2000多個村民受困。
大同鄉山區連日來下起傾盆大雨，台7線93.4公里處路基流失，宜蘭縣議員陳傑麟、大同鄉民代表鐘進財，一大早到場勘察，呼籲用路人不要前往，宜蘭縣代理縣長吳澤成也將上山勘災。
台7線是大同鄉英士等5個村落主要聯外幹道，如今交通受阻，全鄉三分之一鄉民，共2000多人受困，公路總局已派員搶修，今天恐怕難以搶通。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣大同鄉台7線93.4公里牛鬥路段路基，今天被暴漲的蘭陽溪水淘空，英士、太平、茂安、四季、南山等地唯一聯外道路中斷，5個村落淪為孤島，造成2000多個村民受困。
大同鄉山區連日來下起傾盆大雨，台7線93.4公里處路基流失，宜蘭縣議員陳傑麟、大同鄉民代表鐘進財，一大早到場勘察，呼籲用路人不要前往，宜蘭縣代理縣長吳澤成也將上山勘災。
台7線是大同鄉英士等5個村落主要聯外幹道，如今交通受阻，全鄉三分之一鄉民，共2000多人受困，公路總局已派員搶修，今天恐怕難以搶通。