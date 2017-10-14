輕颱卡努逐漸北移 專家：北部降雨將減緩

隨著卡努颱風逐漸北移，與東北風的共伴輻合區將向北調整，北部降雨亦將隨之減緩。（擷取自氣象達人彭啟明臉書）

2017-10-14 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱卡努進入南海後速度放慢進行重整，目前結構已趨完整並再度開始移動，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，隨著颱風逐漸北移，與東北風的共伴輻合區將向北調整，北部降雨亦將隨之減緩，不過整體上還是要到下週一（16日）天氣才會明顯好轉。

吳聖宇表示，輕颱卡努進入南海後，在原地打轉進行重整，目前結構已趨完整，其北側環流較寬，未來順著大低壓環境，會產生先往北再往西的波動式走法，不過未來24小時內移動速度仍慢，預計明天午後應會加速往海南島一帶移動。

吳聖宇接著指出，隨著颱風北移，與東北風的共伴輻合區也將逐漸往北調整，今下半天之後會來到北部海面上，因此降雨比重會越來越偏向颱風外圍東南風跟地形交會產生的降雨，他說，東半部及恆春半島仍為高危險區，今天一整天到明（15日）上半天均有機會出現豪大雨，提醒民眾做好防災準備。

吳聖宇進一步表示，北部的雨勢等輻合區北移之後，降雨將漸趨和緩，不過仍有持續降雨的機率，雨一樣會下到明天；中南部雨勢較小，不過也是會有些陣雨的情況發生，「整體來看要等到週一颱風顯著遠離後，天氣才會明顯好轉」。